Chargez votre tondeuse Philips avant la première utilisation, puis rechargez-la régulièrement pour qu'elle soit toujours prête pour votre prochaine session de rasage.
Reportez-vous aux informations ci-dessous pour savoir comment charger votre produit. Pour connaître les temps de charge spécifiques à votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi fourni ou recherchez votre numéro de modèle ici pour trouver sa version en ligne.
Si vous devez acheter un chargeur de rechange pour votre produit Philips, vous pouvez le trouver ici.
Conseils pour comprendre les instructions d'utilisation
Certains produits de soin masculin Philips sont fournis avec un mode d'emploi illustré. L'exemple ci-dessous montre comment ce type de mode d'emploi peut présenter les temps de charge et d'utilisation d'un produit.
Les illustrations 1a et 1b indiquent que le produit possède une fonction de charge rapide, ce qui signifie qu'une charge de 5 minutes offre une autonomie suffisante pour une session de rasage.
Les illustrations 2a et 2b indiquent que la batterie sera complètement chargée après 1 heure de charge, vous offrant ainsi 90 minutes de rasage.
Ces principes peuvent vous aider à mieux comprendre le mode d'emploi illustré de votre produit.
Câble de recharge USB
Certains produits Philips sont fournis avec un câble de chargement USB. Ce câble peut être branché à une prise secteur à l'aide d'un adaptateur tel que le Philips HQ87 (classé IPX4, ce qui signifie qu'il est étanche et sûr pour une utilisation en milieu humide, comme une salle de bains). Un adaptateur de toute autre marque reconnue peut également être utilisé pour charger le produit, à condition qu'il délivre une puissance d'au moins 5 V et 1 A (veillez toujours à respecter les consignes de sécurité fournies par le fabricant).
Remarque : les temps de charge indiqués dans le mode d'emploi de votre produit sont basés sur cette méthode de charge. Si vous chargez votre produit à l'aide d'une autre source d'alimentation, comme le port USB d'un ordinateur portable, le temps de charge risque d'être nettement plus long.
Chargeur avec prise
Si votre produit Philips est fourni avec un chargeur muni d'une prise secteur intégrée, insérez simplement la petite fiche située à l'extrémité du câble dans votre tondeuse, puis branchez le chargeur sur une prise secteur.
Socle de charge
Si votre produit Philips est fourni avec un socle de charge ou si vous en avez acheté un compatible, vous pouvez le brancher à une source d'alimentation à l'aide du chargeur ou du câble fourni avec l'appareil.
Par exemple, si votre produit Philips est fourni avec un câble de chargement USB, celui-ci peut être branché directement sur le produit ou sur le socle de charge. Veuillez vous référer aux informations ci-dessus concernant la charge USB, car elles s'appliquent également à l'utilisation d'un socle de charge.
Appareils à batterie
Certaines tondeuses Philips fonctionnent avec des piles AA jetables. Si votre tondeuse ne s'allume pas ou fonctionne plus lentement que d'habitude, il est probablement temps de remplacer les piles.
Utilisez uniquement les piles jetables recommandées dans le mode d'emploi. Ne mélangez pas les types de piles, ou des piles neuves avec des piles usagées. Lorsque vous insérez de nouvelles piles, veillez à respecter leur polarité.