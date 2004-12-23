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    SENSEO® XL Réservoir d'eau

    HD7982/70

    Réservoir d'eau extra-large

    Passez plus de temps à savourer votre café qu'à le préparer ! Avec le réservoir d'eau extra-large SENSEO® HD7982/70, vous pouvez préparer 8 tasses de café, ce qui est pratique car vous n'aurez pas à le remplir aussi souvent.

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    SENSEO® XL Réservoir d'eau

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    Réservoir d'eau extra-large

    jusqu'à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparé

    • Pour SENSEO® Original
    • Capacité de 1,2 l / 8 tasses à café
    • 70 % d'eau en plus
    Capacité de 1,2 litre pour des remplissages moins fréquents

    Capacité de 1,2 litre pour des remplissages moins fréquents

    Le réservoir d'eau extra-large a une capacité de 1,2 litre, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparées. Cela permet de réduire la durée du processus de préparation du café. Passez ainsi plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.

    Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facilité

    Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facilité

    Compatible lave-vaisselle, le réservoir d'eau extra-large de la machine à café SENSEO® est facile à garder propre.

    Réservoir d'eau extra-large amovible pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Le réservoir d'eau extra-large de votre cafetière SENSEO® est facile à retirer. Vous pourrez ainsi le nettoyer et le remplir aisément et rapidement.

    Spécificités Techniques

    • Pays d’origine

      Pays de fabrication
      Pologne

    • Caractéristiques techniques

      Capacité du réservoir d'eau
      1,2  l
      Capacité du réservoir d'eau
      8  cups

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      0,45  kg
      Dimensions du produit (l x P x H)
      294 x 178 x 140  mm

    • Fin

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique

    • Pièce remplaçable

      Adapté aux types de produits
      HD7810, HD7811, HD7812, HD7814/62, HD7814/60, HD7817, HD7819, HD7803, HD7804, HD781, HD6553, HD6554, HD6556

    Badge-D2C

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