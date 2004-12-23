HD7982/70
Réservoir d'eau extra-large
Passez plus de temps à savourer votre café qu'à le préparer ! Avec le réservoir d'eau extra-large SENSEO® HD7982/70, vous pouvez préparer 8 tasses de café, ce qui est pratique car vous n'aurez pas à le remplir aussi souvent.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le réservoir d'eau extra-large a une capacité de 1,2 litre, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparées. Cela permet de réduire la durée du processus de préparation du café. Passez ainsi plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.
Compatible lave-vaisselle, le réservoir d'eau extra-large de la machine à café SENSEO® est facile à garder propre.
Le réservoir d'eau extra-large de votre cafetière SENSEO® est facile à retirer. Vous pourrez ainsi le nettoyer et le remplir aisément et rapidement.
Pays d’origine
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Fin
Pièce remplaçable
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