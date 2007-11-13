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Un café sensationnel à chaque tasse !
Faites de vos pauses café des moments d'exception avec SENSEO®. Ce système unique associant la machine à café SENSEO® aux dosettes SENSEO® spécialement développées vous offrira en toute simplicité un café savoureux avec une délicieuse couche de mousse.
2 tasses à la fois
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.
Préparer votre tasse de café n'a jamais été aussi simple. Sélectionnez facilement le nombre de tasses souhaité en utilisant le bouton 1 tasse ou le bouton 2 tasses de la machine à café SENSEO®.
Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.