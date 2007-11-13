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Arrêté

SENSEO® OriginalMachine à café à dosettes

HD7810/51

Un café sensationnel à chaque tasse !

Faites de vos pauses café des moments d'exception avec SENSEO®. Ce système unique associant la machine à café SENSEO® aux dosettes SENSEO® spécialement développées vous offrira en toute simplicité un café savoureux avec une délicieuse couche de mousse.

Voir tous les avantages

Un café sensationnel à chaque tasse !

  • 2 tasses à la fois

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.

Bouton unique pour une maîtrise totale

Bouton unique pour une maîtrise totale

Préparer votre tasse de café n'a jamais été aussi simple. Sélectionnez facilement le nombre de tasses souhaité en utilisant le bouton 1 tasse ou le bouton 2 tasses de la machine à café SENSEO®.

Système de préparation unique pour un goût optimal

Système de préparation unique pour un goût optimal

Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.

Spécificités Techniques

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