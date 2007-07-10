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Arrêté

SENSEO®Machine à café à dosettes

HD7810/71

Savourez votre café en toute simplicité

Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.

Voir tous les avantages

Savourez votre café en toute simplicité

  • SENSEO® Classique

  • Bleu origine

La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois

La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois

Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

La machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Un café à la simple pression d'un bouton

Un café à la simple pression d'un bouton

Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.

Spécificités Techniques

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