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Savourez votre café en toute simplicité
Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.
SENSEO® Classique
Bleu origine
Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.
La machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.
Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.