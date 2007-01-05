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Arrêté

SENSEO® OriginalMachine à café à dosettes

HD7810/61

Savourez votre café en toute simplicité

Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.

Voir tous les avantages

avec la machine à café à dosettes SENSEO® Original

Savourez votre café en toute simplicité

  • 2 cafés à la fois

  • Noir corbeau

La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois

La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois

Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Une délicieuse couche de crème recouvre le café, preuve de la qualité SENSEO®

Une délicieuse couche de crème recouvre le café, preuve de la qualité SENSEO®

La sélection de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème onctueuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.

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