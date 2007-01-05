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Savourez votre café en toute simplicité
Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.
2 cafés à la fois
Noir corbeau
Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.
Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.
La sélection de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème onctueuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.