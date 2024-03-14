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SENSEO® Original Machine à café à dosettes
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User Manual Philips
Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.
Tout (6)
À quelle fréquence dois-je détartrer ma SENSEO® ?
Où trouver les pièces et accessoires pour ma SENSEO® ?
Quelles pièces de ma SENSEO® peuvent passer au lave-vaisselle ?
Quel type de porte-dosettes espresso utiliser avec ma SENSEO® ?
Quel agent de détartrage utiliser pour ma SENSEO® ?
Comment détartrer ma machine à café SENSEO®
Ma SENSEO® prépare moins de café qu'avant.
Ma machine SENSEO® est plus bruyante que d'habitude
Ma machine à café SENSEO® fuit
Je ne parviens pas à ouvrir le couvercle de ma SENSEO®
Mon café SENSEO® n'est pas recouvert de crème
Le voyant de ma machine à café SENSEO® clignote
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