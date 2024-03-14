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SENSEO® Original Machine à café à dosettes

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Manuels et documentation

User Manual Philips

  • PDF fichier, 849.7 kB
  • 14 March 2024

Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

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