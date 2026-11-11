Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Biberons et tétines
Toutes les séries
Matériau
Plastique 0 % BPA (19)
Verre (1)
Âge
3 mois et + (6)
1 mois et + (8)
0 mois et + (5)
6 mois et + (1)
Série
Biberon Natural Response (11)
Biberon Natural Response avec valve AirFree (2)
Coffrets de démarrage et coffrets cadeaux pour l'allaitement au biberon (3)
Capacité du biberon
330 ml (3)
260 ml (9)
125 ml (6)
240 ml (3)
Type de tétine
Natural (8)
Réduction des coliques (4)
Débit de la tétine
Nouveau-né (3)
Lent (3)
Rapide (1)
Moyen (2)
Accessoires
Accessoires pour biberons et tétines (4)
Avent Natural ResponseBiberon
Avent Natural Response Biberon
Avent Natural ResponseBiberon avec valve AirFree
AventTétine anti-coliques
AventBiberon Anti-colic