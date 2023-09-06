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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    Philips Avent Natural Response Coffret cadeau nouveau-né en verre

    SCD878/11

    Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    La tétine Natural Response laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Natural Response Coffret cadeau nouveau-né en verre

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    Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    Une tétine qui fonctionne comme un sein

    • 3 biberons
    • Sucette ultra-douce
    La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

    La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

    La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

    Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

    La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

    Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

    Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

    La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

    La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

    L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

    Verre de qualité pharmaceutique, pureté et résistance à la chaleur

    Verre de qualité pharmaceutique, pureté et résistance à la chaleur

    Fabriqué en verre borosilicaté de qualité supérieure, le biberon en verre Philips Avent résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.

    Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

    Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

    Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

    Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

    Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Sucette ultradouce pour la peau sensible de bébé

    Sucette ultradouce pour la peau sensible de bébé

    La collerette souple ultra-douce s’adapte à la morphologie du visage de votre bébé, réduisant ainsi les marques et les irritations cutanées, pour plus de confort*.

    Patience, le temps que bébé s’habitue

    Patience, le temps que bébé s’habitue

    Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l’allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C’est tout à fait naturel.

    Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

    Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

    Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Biberon 120 ml
      1  Pièce(s)
      Biberon 240 ml
      2  Pièce(s)
      Débit nouveau-né (2 trous)
      1  Pièce(s)
      Tétine de débit 3
      2  Pièce(s)
      sucette ultra-douce 0-6 mois
      1  Pièce(s)

    • Fonctions

      Caractéristiques de la tétine
      • Tétée naturelle
      • Design anti-fuites
      • Douce et flexible
      • Valve anti-coliques

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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