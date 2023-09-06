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Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
Fabriqué en verre borosilicaté de qualité supérieure, le biberon en verre Philips Avent résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.
La collerette souple ultra-douce s’adapte à la morphologie du visage de votre bébé, réduisant ainsi les marques et les irritations cutanées, pour plus de confort*.
Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l’allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C’est tout à fait naturel.
Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.
Matériau
Inclus
Fonctions
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