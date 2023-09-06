SCY762/02
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
Notre tétine anti-coliques à débit lent (débit 2) est équipée d'une valve intégrée qui chasse l'air de l'estomac de bébé. Elle est recommandée pour les bébés à partir de 1 mois.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort.* Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air n'est pas ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
La tétine est conçue pour ne pas s'écraser, pour favoriser une bonne succion et une tétée ininterrompue.
Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !
Les tétines anti-coliques Philips Avent sont disponibles en différents débits pour suivre la croissance de votre bébé. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de remplacer les tétines tous les 3 mois. Utilisez les biberons anti-coliques Philips Avent uniquement avec les tétines anti-coliques Philips Avent.
Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an *** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %**, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.
Cette tétine Philips Avent anti-coliques est fabriquée avec des matériaux 0 % BPA (silicone).
Compatibilité complète avec le biberon anti-colique Philips Avent avec ou sans valve AirFree.
Matériau
Inclus
Fonctions
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