Termes recherchés

  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Philips Avent Tétine anti-coliques

    SCY762/02

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Notre tétine anti-coliques à débit lent (débit 2) est équipée d'une valve intégrée qui chasse l'air de l'estomac de bébé. Elle est recommandée pour les bébés à partir de 1 mois.

    Voir tous les avantages

    Philips Avent Tétine anti-coliques

    Produits similaires

    Afficher tous les Tétines de biberon

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Conçue pour réduire les gaz

    • 2 pièces
    • Débit nouveau-né (2 trous)
    • 1 mois et +
    Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort.* Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air n'est pas ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

    Tétée ininterrompue avec une tétine rainurée qui évite l'écrasement

    Tétée ininterrompue avec une tétine rainurée qui évite l'écrasement

    La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

    Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

    Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

    La tétine est conçue pour ne pas s'écraser, pour favoriser une bonne succion et une tétée ininterrompue.

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

    Une gamme de débits est disponible pour votre bébé en pleine croissance

    Une gamme de débits est disponible pour votre bébé en pleine croissance

    Les tétines anti-coliques Philips Avent sont disponibles en différents débits pour suivre la croissance de votre bébé. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de remplacer les tétines tous les 3 mois. Utilisez les biberons anti-coliques Philips Avent uniquement avec les tétines anti-coliques Philips Avent.

    Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %**

    Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %**

    Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an *** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %**, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.

    Cette tétine contient 0 % de BPA****

    Cette tétine contient 0 % de BPA****

    Cette tétine Philips Avent anti-coliques est fabriquée avec des matériaux 0 % BPA (silicone).

    Compatible avec la gamme anti-coliques

    Compatible avec la gamme anti-coliques

    Compatibilité complète avec le biberon anti-colique Philips Avent avec ou sans valve AirFree.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA

    • Inclus

      Tétine
      2  Pièce(s)

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Aide à réduire l'ingestion d'air
      Tétine
      Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques cliniquement prouvé
      Compatibilité
      Biberons anti-coliques Philips Avent

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs, de l'irritation, des flatulences et des régurgitations.
    • *Par rapport à l'emballage précédent.
    • **Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.
    • ***Conforme à la réglementation de l'UE 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.