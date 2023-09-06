SCY673/01
S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
Favorise des tétées calmes et confortables. La tétine Natural Response accompagne le rythme de tétée de bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus de détails ci-dessous.Voir tous les avantages
L’ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s’écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.
Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d’un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.
La valve AirFree est conçue pour offrir une protection supplémentaire contre les problèmes de tétée en empêchant l’air d’entrer dans l’estomac de votre enfant lors de l’allaitement en position verticale.
Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide. La valve AirFree est composée d’une seule pièce.
Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.
Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l’allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C’est tout à fait naturel.
