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    Casque sans fil

    TAUH202WT/00

    En avant pour le son

    Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 11 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.

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    Disponible à partir:

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    Casque sans fil

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    En avant pour le son

    • HP 32 mm/concep. arrière fermée
    • Supra-aural
    • Jusqu'à 15 h d'autonomie
    • Pliage compact

    15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.

    Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

    Temps de charge de 2 à 3 heures.

    Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

    Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

    Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

    Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

    Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.

    Conception pliable à plat qui tient facilement dans une poche ou un sac

    Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.

    Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

    Contrôlez facilement la musique et les appels via le bouton multifonction. Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton.

    Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort

    Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.

    Un design pliable compact qui tient facilement dans votre poche ou dans votre sac

    Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      32 mm
      Impédance
      32 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      10 mW
      Sensibilité
      102 dB (1 kHz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      4,2
      Sans fil
      Oui
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m
      Type de transmission sans fil
      Bluetooth®

    • Carton externe

      Longueur
      21.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      16.5  cm
      Poids brut
      1.039  kg
      Hauteur
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10051 7
      Poids net
      0.5166  kg
      Poids à vide
      0.5224  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      15  heure(s)
      Auton. conv.
      10 h
      Temps de charge
      3  heure(s)
      Capacité de la batterie (casque)
      240  mAh
      Autonomie de la batterie en mode veille
      160 hr
      Type de batterie (casque)
      Lithium-polymère (intégrée)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      22.5  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      4.8  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10051 0
      Poids brut
      0.284  kg
      Poids net
      0.1722  kg
      Poids à vide
      0.1118  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18.5  cm
      Largeur
      16.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.145  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble de recharge
      Câble USB

    • Design

      Couleur
      Blanche
      Style de port
      Arceau
      Conception pliable
      Plat
      Matériau de couplage auriculaire
      Cuir synthétique
      Ajustement auriculaire
      Supra-aural
      Type de coque
      Arrière fermé

    • UPC

      UPC
      8 40063 20031 9

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