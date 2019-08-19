TAUH202BK/00
En avant pour le son
Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 15 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.
Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.
Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.
Contrôlez facilement la musique et les appels via le bouton multifonction. Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton.
Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.
Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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