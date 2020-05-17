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Toujours prêt à l'emploi
Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 12 heures d'autonomie.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.
Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.
Un bouton sur chaque écouteur vous permet de gérer facilement vos besoins. Sautez ou mettez en pause des pistes, prenez ou rejetez des appels, et plus encore.
Activez l'assistant vocal de votre téléphone sans avoir manipuler ce dernier. Demandez à l'assistant vocal de votre smartphone de lire de la musique, de vous orienter, de vérifier des informations, et bien plus.
Ces écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez du boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été appairés.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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