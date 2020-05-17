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    2000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

    TAT2205BL/00

    Toujours prêt à l'emploi

    Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 12 heures d'autonomie.

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    Disponible à partir:

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    2000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

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    Toujours prêt à l'emploi

    • HP 6 mm/conception arrière fermée
    • Bluetooth®

    IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

    Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

    Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

    Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

    Maintien sûr et confortable

    Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.

    Les commandes sur écouteur vous permettent de contrôler la musique et les appels

    Un bouton sur chaque écouteur vous permet de gérer facilement vos besoins. Sautez ou mettez en pause des pistes, prenez ou rejetez des appels, et plus encore.

    Activez facilement l'assistant vocal de votre smartphone

    Activez l'assistant vocal de votre téléphone sans avoir manipuler ce dernier. Demandez à l'assistant vocal de votre smartphone de lire de la musique, de vous orienter, de vérifier des informations, et bien plus.

    Appairage intelligent. Recherche automatique de votre appareil Bluetooth

    Ces écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez du boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été appairés.

    Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Fermé
      Diamètre du haut-parleur
      6 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      16 ohms
      Type d'aimant
      NdFeb
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Sensibilité
      90  dB

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      5.1
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      37.5  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      27.5  cm
      Poids brut
      4.25  kg
      Hauteur
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10992 3
      Poids net
      0.768  kg
      Poids à vide
      3.482  kg

    • Pratique

      Gestion des appels
      • Répondre/terminer l'appel
      • Rejet d'appel
      • Basculer entre 2 appels

    • Carton interne

      Longueur
      18.7  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      12.8  cm
      Hauteur
      10.4  cm
      Poids net
      0.096  kg
      Poids brut
      0.5  kg
      Poids à vide
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10992 0

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-Ion
      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      4+8  heure(s)
      Autonomie en veille
      50 h
      Auton. conv.
      3 h

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      18  cm
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10992 6
      Poids brut
      0.153  kg
      Poids net
      0.032  kg
      Poids à vide
      0.121  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      2.9  cm
      Largeur
      5.5  cm
      Profondeur
      3.7  cm
      Poids
      0.032  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble USB
      Câble USB (A vers C)
      Embouts
      3 tailles

    • Design

      Couleur
      Bleu

    • UPC

      UPC
      8 40063 20124 8

    Badge-D2C

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