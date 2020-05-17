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Des basses intenses
Une musique intense avec des basses plus puissantes. Ce casque supra-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses qui vous permet de les intensifier quand bon vous semble. Profitez de 29 heures d'autonomie, d'une charge rapide et d'un choix de coloris mats tendances.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.
Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Grâce à l'appairage Bluetooth® intelligent, ces écouteurs gardent en mémoire les derniers appareils auquel ils ont été appairés.
Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.
Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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