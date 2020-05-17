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    Casque sans fil supra-aural

    TAH4205BL/00

    Des basses intenses

    Une musique intense avec des basses plus puissantes. Ce casque supra-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses qui vous permet de les intensifier quand bon vous semble. Profitez de 29 heures d'autonomie, d'une charge rapide et d'un choix de coloris mats tendances.

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    Disponible à partir:

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    Casque sans fil supra-aural

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    Des basses intenses

    • HP 32 mm/concep. arrière fermée
    • Supra-aural
    • Pliage compact
    • Jusqu'à 29 h d'autonomie
    Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes

    Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes

    Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

    29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.

    Arceau rembourré léger et réglable

    Arceau rembourré léger et réglable

    Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

    Conception pliable à plat pour un rangement facile

    Conception pliable à plat pour un rangement facile

    Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

    Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

    Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

    Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Grâce à l'appairage Bluetooth® intelligent, ces écouteurs gardent en mémoire les derniers appareils auquel ils ont été appairés.

    Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée

    Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée

    Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.

    Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.

    Pliage compact pour un transport facile

    Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      32 mm
      Impédance
      32 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      20 mW
      Sensibilité
      110 dB (1 kHz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      5.0 ou supérieure
      Sans fil
      Oui
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m
      Codec pris en charge
      SBC
      Type de transmission sans fil
      Bluetooth®

    • Carton externe

      Longueur
      21.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      17  cm
      Poids brut
      1.043  kg
      Hauteur
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11030 1
      Poids net
      0.5415  kg
      Poids à vide
      0.5015  kg

    • Pratique

      Type de commande
      Bouton

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Nombre de piles
      1 pièce
      Autonomie en lecture
      29  heure(s)
      Auton. conv.
      21 h
      Temps de charge
      2  heure(s)
      Temps de charge rapide
      15 mins for 4hrs
      Poids de la batterie (total)
      5.3  g
      Autonomie de la batterie en mode veille
      166 hr
      Type de batterie (casque)
      Lithium-polymère (intégrée)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      22.5  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11030 4
      Poids brut
      0.286  kg
      Poids net
      0.1805  kg
      Poids à vide
      0.1055  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18.5  cm
      Largeur
      16.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.15  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble de recharge
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Bleu
      Style de port
      Arceau
      Conception pliable
      Plat
      Matériau de couplage auriculaire
      Cuir synthétique
      Ajustement auriculaire
      Supra-aural
      Type de coque
      Arrière fermé

    • UPC

      UPC
      8 40063 20112 5

    Badge-D2C

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    • L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
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