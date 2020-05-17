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Votre musique, votre style.
Retrouvez les sensations du dancefloor. Ce casque supra-aural produit un son clair aux basses puissantes. Son arceau rembourré est confortable, tandis que ses coloris mats vous permettent d'associer votre style à votre musique.Voir tous les avantages
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Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.
Répondez au téléphone ou mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Le connecteur coudé permet de garder votre casque branché sur votre smartphone. Pratique lorsque votre téléphone est dans votre poche.
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Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous
Son
Connectivité
Carton externe
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Design
UPC
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