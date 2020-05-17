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  • Votre musique, votre style. Votre musique, votre style. Votre musique, votre style.

    3000 series Casque Arceau

    TAH4105RD/00

    Votre musique, votre style.

    Retrouvez les sensations du dancefloor. Ce casque supra-aural produit un son clair aux basses puissantes. Son arceau rembourré est confortable, tandis que ses coloris mats vous permettent d'associer votre style à votre musique.

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    Disponible à partir:

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    3000 series Casque Arceau

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    Votre musique, votre style.

    • HP 32 mm/concep. arrière fermée
    • Arceau léger
    • Pliage compact
    Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée

    Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée

    Des basses profondes, un son clair

    Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.

    Arceau rembourré léger et réglable

    Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

    Conception pliable à plat pour un rangement facile

    Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

    Télécommande intégrée : contrôle facile de la musique et des appels

    Répondez au téléphone ou mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Le connecteur coudé permet de garder votre casque branché sur votre smartphone. Pratique lorsque votre téléphone est dans votre poche.

    Connecteur coudé pour maintenir le casque branché

    -

    Pliage compact pour un transport facile

    Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous

    Spécificités Techniques

    • Son

      Système acoustique
      Fermé
      Diamètre du haut-parleur
      32 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      32 ohms
      Type d'aimant
      NdFeb
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Puissance d'entrée maximale
      30 mW
      Sensibilité
      106 dB
      Type
      Dynamique

    • Connectivité

      Longueur du câble
      1,2 m
      Connecteur
      3,5 mm
      Microphone
      Microphone intégré

    • Carton externe

      Longueur
      21.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      17  cm
      Poids brut
      0.96  kg
      Hauteur
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11026 4
      Poids net
      0.459  kg
      Poids à vide
      0.501  kg

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      22.5  cm
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      5  cm
      EAN
      48 95229 11026 7
      Poids brut
      0.26  kg
      Poids net
      0.153  kg
      Poids à vide
      0.107  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18.5  cm
      Largeur
      16.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.153  kg

    • Design

      Couleur
      Rouge

    • UPC

      UPC
      8 40063 20108 8

    Badge-D2C

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