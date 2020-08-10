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    Écouteurs intra-auriculaires sans fil

    TAE4205WT/00

    Des basses intenses

    Vous adorez le moment où les basses explosent ? Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil diffusent des basses plus profondes d'une simple pression sur un bouton ! Bénéficiez de 10 heures d'autonomie, d'une fonction de charge rapide et de tours d'oreille souples, pour un maintien sûr et une meilleure isolation phonique passive.

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    Disponible à partir:

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    Écouteurs intra-auriculaires sans fil

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    Des basses intenses

    • HP 8,2 mm/conception arrière fermée
    • Intra-auriculaire
    Bouton d'amplification des basses. Des basses instantanément plus puissantes.

    Bouton d'amplification des basses. Des basses instantanément plus puissantes.

    Ce casque sans fil est doté de haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm qui produisent un son clair et des basses puissantes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses de la télécommande intégrée. La différence est instantanée.

    10 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    10 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    Une charge de 2 heures via une prise USB-C procure 10 heures d'autonomie. Si votre batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous apportera une heure et demie d'écoute supplémentaire. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.

    Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

    Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

    Répondez au téléphone et mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Grâce à un appairage Bluetooth intelligent, ce casque garde en mémoire les derniers appareils auxquels il a été appairé.

    Une solution sûre, souple et confortable

    Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables vous procurent un maintien intra-auriculaire confortable. Les tours d'oreille souples tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive.

    3 embouts interchangeables en caoutchouc

    -

    Le câble du casque repose confortablement au niveau de la nuque

    -

    Puissants haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm

    -

    Charge rapide. Chargez l'appareil pendant 15 minutes pour 1 h 30 d'utilisation supplémentaire

    S'il vous faut plus d'énergie, la fonction de charge rapide de seulement 15 minutes vous apporte 1 h 30 d'autonomie supplémentaire.

    Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.

    Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.

    Tours d'oreille pour un maintien stable. Meilleure isolation phonique passive.

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Fermé
      Diamètre du haut-parleur
      8,2 mm
      Diaphragme
      PET
      Type d'aimant
      NdFeb
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Sensibilité
      105  dB

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      42.2  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      22  cm
      Poids brut
      2.788  kg
      Hauteur
      21.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 11024 0
      Poids net
      0.84  kg
      Poids à vide
      1.948  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui
      Gestion des appels
      • Réponse/fin d'appel
      • Rejet d'appel

    • Carton interne

      Longueur
      10.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      10.1  cm
      Hauteur
      17.5  cm
      Poids net
      0.105  kg
      Poids brut
      0.298  kg
      Poids à vide
      0.193  kg
      GTIN
      2 48 95229 11024 7

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-Ion
      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      6*  heure(s)
      Autonomie en veille
      110 h*
      Auton. conv.
      5,5 h*

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.5  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      3  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11024 3
      Poids brut
      0.082  kg
      Poids net
      0.035  kg
      Poids à vide
      0.047  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      2  cm
      Largeur
      10  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.016  kg

    • Accessoires

      Câble USB
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Blanche

    • UPC

      UPC
      8 40063 20105 7

    Badge-D2C

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