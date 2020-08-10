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Des basses intenses
Vous adorez le moment où les basses explosent ? Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil diffusent des basses plus profondes d'une simple pression sur un bouton ! Bénéficiez de 10 heures d'autonomie, d'une fonction de charge rapide et de tours d'oreille souples, pour un maintien sûr et une meilleure isolation phonique passive.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce casque sans fil est doté de haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm qui produisent un son clair et des basses puissantes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses de la télécommande intégrée. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via une prise USB-C procure 10 heures d'autonomie. Si votre batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous apportera une heure et demie d'écoute supplémentaire. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Répondez au téléphone et mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Grâce à un appairage Bluetooth intelligent, ce casque garde en mémoire les derniers appareils auxquels il a été appairé.
Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables vous procurent un maintien intra-auriculaire confortable. Les tours d'oreille souples tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive.
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S'il vous faut plus d'énergie, la fonction de charge rapide de seulement 15 minutes vous apporte 1 h 30 d'autonomie supplémentaire.
Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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