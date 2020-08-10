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Vous aimez les moments où la basse se met de la partie? Ces écouteurs-boutons sans fil génèrent de solides basses à la touche d’un bouton! Vous obtenez 10 heures de lecture, une recharge rapide, et des ailettes souples pour une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit.Voir tous les avantages
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Ces écouteurs sans fil sont dotés de transducteurs au néodyme de 8,2 mm qui produisent un son net et des basses percutantes. Si vous en voulez plus, appuyez simplement sur le bouton d’amplification des basses sur le fil. Vous verrez la différence en un éclair.
Un chargement de 2 heures par USB-C vous assure 10 heures d’autonomie. Si vous commencez à manquer de puissance, un chargement rapide de 15 minutes vous donnera 1,5 heure de lecture de plus. Le câble plat repose sur la nuque, que vous ayez les écouteurs-boutons dans les oreilles ou non.
Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables garantissent un ajustement parfait. Les ailettes souples s’adaptent aux saillies de vos oreilles, ce qui assure une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit.
Prenez un appel ou mettez en pause votre liste de lecture sans toucher votre téléphone intelligent. Le couplage Bluetooth intelligent permet aux écouteurs-boutons de se souvenir des derniers appareils auxquels ils ont été connectés.
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S'il vous faut plus d'énergie, la fonction de charge rapide de seulement 15 minutes vous apporte 1 h 30 d'autonomie supplémentaire.
Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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