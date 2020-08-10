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    Écouteurs-boutons sans fil

    TAE4205BK/00

    Ressentez cette basse

    Vous aimez les moments où la basse se met de la partie? Ces écouteurs-boutons sans fil génèrent de solides basses à la touche d’un bouton! Vous obtenez 10 heures de lecture, une recharge rapide, et des ailettes souples pour une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit.

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    Écouteurs-boutons sans fil

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    Ressentez cette basse

    • Haut-parleurs 8,2mm/fermés à l'arrière
    • Intra-auriculaires
    Bouton d’amplification des basses. Des basses puissantes en un éclair

    Bouton d’amplification des basses. Des basses puissantes en un éclair

    Ces écouteurs sans fil sont dotés de transducteurs au néodyme de 8,2 mm qui produisent un son net et des basses percutantes. Si vous en voulez plus, appuyez simplement sur le bouton d’amplification des basses sur le fil. Vous verrez la différence en un éclair.

    10 heures de lecture. Chargement USB-C.

    10 heures de lecture. Chargement USB-C.

    Un chargement de 2 heures par USB-C vous assure 10 heures d’autonomie. Si vous commencez à manquer de puissance, un chargement rapide de 15 minutes vous donnera 1,5 heure de lecture de plus. Le câble plat repose sur la nuque, que vous ayez les écouteurs-boutons dans les oreilles ou non.

    Sécuritaires, flexibles et confortables

    Sécuritaires, flexibles et confortables

    Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables garantissent un ajustement parfait. Les ailettes souples s’adaptent aux saillies de vos oreilles, ce qui assure une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit.

    Télécommande intégrée au câble. Passez aisément de la liste d’écoute aux appels

    Télécommande intégrée au câble. Passez aisément de la liste d’écoute aux appels

    Prenez un appel ou mettez en pause votre liste de lecture sans toucher votre téléphone intelligent. Le couplage Bluetooth intelligent permet aux écouteurs-boutons de se souvenir des derniers appareils auxquels ils ont été connectés.

    3 embouts interchangeables en caoutchouc

    -

    Le câble du casque repose confortablement au niveau de la nuque

    -

    Puissants haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm

    -

    Charge rapide. Chargez l'appareil pendant 15 minutes pour 1 h 30 d'utilisation supplémentaire

    S'il vous faut plus d'énergie, la fonction de charge rapide de seulement 15 minutes vous apporte 1 h 30 d'autonomie supplémentaire.

    Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.

    Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.

    Tours d'oreille pour un maintien stable. Meilleure isolation phonique passive.

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Fermé
      Diamètre du haut-parleur
      8,2 mm
      Diaphragme
      PET
      Type d'aimant
      NdFeb
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Sensibilité
      105  dB

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      42.2  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      22  cm
      Poids brut
      2.788  kg
      Hauteur
      21.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      Poids net
      0.84  kg
      Poids à vide
      1.948  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui
      Gestion des appels
      • Réponse/fin d'appel
      • Rejet d'appel

    • Carton interne

      Longueur
      10.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      10.1  cm
      Hauteur
      17.5  cm
      Poids net
      0.105  kg
      Poids brut
      0.298  kg
      Poids à vide
      0.193  kg
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-Ion
      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      10  heure(s)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.5  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      3  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      Poids brut
      0.082  kg
      Poids net
      0.035  kg
      Poids à vide
      0.047  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      2  cm
      Largeur
      10  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.016  kg

    • Accessoires

      Câble USB
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Noire

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

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