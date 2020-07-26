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Du parc à la rue
Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n’entravent pas les mouvements et produisent un son net et une basse puissante. Les crochets auriculaires maintiennent les écouteurs-boutons en place. Le fil de 1,2 m est d’une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.Voir tous les avantages
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Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.
Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.
Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.
Allez plus loin. Ce casque d’écoute de sport répond à la norme IPX2 et résiste à la transpiration. Le câble de 1,2 m atteindra facilement votre téléphone sans vous encombrer.
Ces écouteurs-boutons sont dotés d’un câble de 1,2 m. Un recouvrement en caoutchouc souple entre les écouteurs et le câble protège votre connexion et laisse le son entrer.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Design
UPC
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