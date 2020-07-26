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    Écouteurs-boutons de sport avec micro

    TAA1105WT/00

    Du parc à la rue

    Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n’entravent pas les mouvements et produisent un son net et une basse puissante. Les crochets auriculaires maintiennent les écouteurs-boutons en place. Le fil de 1,2 m est d’une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.

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    Disponible à partir:

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    Écouteurs-boutons de sport avec micro

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    Du parc à la rue

    • Transd. 15 mm pour un son clair
    • crochets auriculaires
    • Câble de 1,2 m
    • Résistance à la sueur (IPX2)

    Des écouteurs qui restent en place, quels que soient vos mouvements

    Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.

    Un son clair. Des basses dynamiques

    Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.

    Contrôle facile de la musique et des appels

    Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.

    Conçus pour vos listes de lecture d’entraînement

    Allez plus loin. Ce casque d’écoute de sport répond à la norme IPX2 et résiste à la transpiration. Le câble de 1,2 m atteindra facilement votre téléphone sans vous encombrer.

    Câble de 1,2 m

    Ces écouteurs-boutons sont dotés d’un câble de 1,2 m. Un recouvrement en caoutchouc souple entre les écouteurs et le câble protège votre connexion et laisse le son entrer.

    Transducteurs au néodyme de 15 mm et évents de graves

    -

    Mini-écouteurs souples et profilés pour un ajustement parfait

    -

    Télécommande intégrée avec micro

    -

    Résistance à la sueur (IPX2)

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 à 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      15 mm
      Impédance
      16 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      5 mW
      Sensibilité
      96 dB (1 000 Hz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Finition du connecteur
      chromé

    • Carton externe

      Longueur
      35.6  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      21.4  cm
      Poids brut
      1.61  kg
      Hauteur
      17.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11045 5
      Poids net
      0.46008  kg
      Poids à vide
      1.14992  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui
      Étanchéité
      IPX2
      Type de commande
      Bouton

    • Carton interne

      Longueur
      10.6  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      8.6  cm
      Hauteur
      16.7  cm
      Poids net
      0.05751  kg
      Poids brut
      0.1785  kg
      Poids à vide
      0.12099  kg
      GTIN
      2 48 95229 11045 2

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.3  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      2.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11045 8
      Poids brut
      0.04583  kg
      Poids net
      0.01917  kg
      Poids à vide
      0.02666  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      5.4  cm
      Largeur
      4  cm
      Profondeur
      1.8  cm
      Poids
      0.01917  kg

    • Design

      Couleur
      Blanche
      Ajustement auriculaire
      Intra-auriculaire
      Type d'ajustement intra-auriculaire
      • Tour d'oreille
      • Ajustement ouvert

    • UPC

      UPC
      8 40063 20122 4

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