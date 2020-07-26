Du parc à la rue

Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n’entravent pas les mouvements et produisent un son net et une basse puissante. Les crochets auriculaires maintiennent les écouteurs-boutons en place. Le fil de 1,2 m est d’une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.