ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

Philips Avent Kit nouveau-né

Arrêté

Assistance

Philips AventKit nouveau-né

SCD290/00

Philips Avent Kit nouveau-né

Arrêté

Accéder à la Boutique

Manuels et documentation

Eco passport - English (US)

  • PDF fichier, 183.3 kB
  • 21 October 2020

Mode d’emploi

  • PDF fichier, 3.2 MB
  • 20 October 2020

Foire aux questions

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider