Termes recherchés

Assistance Philips

Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?

Publié le 29 septembre 2025

Oui, tous les composants des produits Philips Avent en contact avec la nourriture sont 100 % sans BPA ni BPS. Cette conformité est assurée grâce au respect total des normes de sécurité, à des tests randomisés et à d'autres contrôles qualité.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF376/01 , SCF349/22 , SCF376/18 , SCF349/18 , SCF091/18 , SCF091/15 , SCF091/09 , SCF091/07 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF376/14 , SCF376/19 , SCF376/13 , SCY100/02 , SCY903/02 , SCY903/01 , SCY900/02 , SCY900/01 , SCY764/02 , SCY763/02 , SCY762/02 , SCY761/02 , SCY103/02 , SCY103/01 , SCY100/01 , SCY965/02 , SCY963/02 , SCY964/02 , SCD837/12 , SCD838/11 , SCD878/11 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY906/02 , SCY903/03 , SCF070/20 , SCF070/25 , SCF070/24 , SCF041/27 , SCF036/17 , SCF045/27 , SCF042/27 , SCD301/01 , SCF044/27 , SCF043/27 , SCF051/17 , SCF030/17 , SCF033/17 , SCF070/21 , SCF039/17 , SCF053/17 , SCF244/23 , SCF244/21 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF194/00 , SCF640/04 , SCD290/01 , SCF135/06 , SCF145/06 , SCF146/02 , SCF147/82 , SCF148/52 , SCF149/00 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF156/01 , SCF281/03 , SCF551/03 , SCF551/05 , SCF553/03 , SCF553/05 , SCF614/10 , SCF615/10 , SCF627/17 , SCF628/17 , SCF631/27 , SCF632/27 , SCF633/27 , SCF634/27 , SCF635/27 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF653/27 , SCF671/17 , SCF673/17 , SCF683/61 , SCF690/17 , SCF693/17 , SCF696/17 , SCF702/00 , SCF706/00 , SCF716/00 , SCF751/03 , SCF751/07 , SCF753/03 , SCF753/05 , SCF753/07 , SCF755/03 , SCF755/05 , SCF755/07 , SCF760/00 , SCF762/00 , SCF782/20 , SCF565/62 , SCF564/62 , SCF563/62 , SCF563/61 , SCF563/00 , SCF560/62 , SCF560/61 , SCF560/00 , SCD371/60 , SCF566/61 , SCF618/10 , SCF632/22 , SCF633/22 , SCF631/22 , SCF634/22 , SCF151/00 , SCF751/05 , SCF199/00 , SCF145/07 , SCF655/27 , SCF736/00 , SCD290/00 , SCF654/27 , SCF606/06 , SCF646/37 , SCF602/12 , SCF260/22 , SCF255/12 , SCD234/07 , SCF640/17 , SCF640/27 , SCF643/17 , SCF643/27 , SCF643/37 , SCF646/17 , SCF635/28 , SCF704/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Contacter Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.