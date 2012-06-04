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Arrêté

Philips AventKit nouveau-né

SCD290/00

La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette 0-6 mois blanche (conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire). Les nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle.

Voir tous les avantages

Kit biberons, tétine et sucette

La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

  • Natural

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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