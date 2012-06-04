La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette 0-6 mois blanche (conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire). Les nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle.