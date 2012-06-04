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Arrêté
SCD290/00
La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon
Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette 0-6 mois blanche (conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire). Les nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle.
Natural
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.