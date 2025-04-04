Une solution de jeu complète. Des sensations incroyables pour tous les joueurs

HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible… Que ce soit un jeu indépendant ou un titre AAA, ce téléviseur Ambilight vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer selon vos envies ! Pour plus de contrôle, la barre de jeu 2.0 vous permet de personnaliser votre mode de jeu et de connecter une manette Bluetooth® pour le Cloud Gaming. Les joueurs sur PC peuvent profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.