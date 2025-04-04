Termes recherchés

    Energy Label Europe G étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 201.0KB)

    OLED Téléviseur 4K Ambilight

    55OLED810/12

    1 récompense

    Réalisme incroyable. Magnifique design.

    Ce téléviseur Ambilight OLED sophistiqué laisse la beauté s'exprimer. Du design minimaliste à l'image réaliste en passant par l'incroyable son digne du cinéma, vous serez captivé. Avec l'éclairage Ambilight immersif, tout semble encore plus grand et… plus spectaculaire !

    OLED Téléviseur 4K Ambilight

    Réalisme incroyable. Magnifique design.

    • Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
    • 4K OLED. 144 Hz
    • Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
    • Dolby Vision et Dolby Atmos
    L'immersion dans ce que vous aimez. Téléviseur Ambilight

    L'immersion dans ce que vous aimez. Téléviseur Ambilight

    Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

    Éran OLED lumineux : une image réaliste, quelle que soit la luminosité

    Éran OLED lumineux : une image réaliste, quelle que soit la luminosité

    L'image réaliste de ce téléviseur OLED lumineux offre un rendu exceptionnel sous tous les angles. Il compense automatiquement les variations de luminosité ambiante, quel que soit le contenu : les noirs restent noirs (et non gris), et les moindres détails contrastent avec les zones sombres et lumineuses. Il prend en charge les principaux formats HDR.

    Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA

    Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA

    Le processeur Philips P5 avec IA produit une image si réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Peu importe le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

    Une expérience cinématographique pour tous vos contenus

    Une expérience cinématographique pour tous vos contenus

    Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.

    Technologie de son Surround immersive

    Technologie de son Surround immersive

    Grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, le son de ce téléviseur prend une nouvelle dimension, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Les tout derniers films et jeux, les plus grands événements sportifs… Grâce aux effets sonores diffusés partout autour de vous, vous aurez l'impression d'être au cœur de l'action.

    Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound

    Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound

    Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur Ambilight peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)… Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.

    Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google

    Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google

    Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

    Une solution de jeu complète. Des sensations incroyables pour tous les joueurs

    Une solution de jeu complète. Des sensations incroyables pour tous les joueurs

    HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible… Que ce soit un jeu indépendant ou un titre AAA, ce téléviseur Ambilight vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer selon vos envies ! Pour plus de contrôle, la barre de jeu 2.0 vous permet de personnaliser votre mode de jeu et de connecter une manette Bluetooth® pour le Cloud Gaming. Les joueurs sur PC peuvent profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.

    Connectez-vous aux réseaux domotiques intelligents, aux assistants vocaux et bien plus encore

    Connectez-vous aux réseaux domotiques intelligents, aux assistants vocaux et bien plus encore

    Son entière compatibilité avec Matter vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer l'Assistant Google. De plus, le téléviseur est compatible avec les appareils compatibles Alexa et Apple AirPlay.

    Design intelligent. Emballage responsable

    Avec son écran élégant et quasiment sans cadre, le téléviseur s'intègre dans toutes les pièces, tandis que la technologie Ambilight crée un éclairage d'ambiance envoûtant lorsque l'écran est éteint. La télécommande fine en métal se recharge sans fil et est dotée d'un rétroéclairage activé par le mouvement. Notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Suite Ambilight
      • Mode jeu
      • Mode musique
      • S'adapte à la couleur du mur
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      55  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      139  cm
      Écran
      OLED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Fréquence de rafraîchissement natif
      120  Hz
      Processeur d'images
      Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
      Amélioration de l'image
      • Mode film automatique et réalisateur
      • Calman
      • AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Mode réalisateur
      • Jeu
      • Home Cinéma
      • MEMC / FRC intégrés
      • Micro Dimming Perfect
      • Moniteur
      • Personnel
      • Perfect Natural Motion
      Variable Refresh Rate (VRR)
      144 Hz

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • Appli NFT*
      • YouTube
      Système d'exploitation
      Google TV™
      Taille de la mémoire (flash)*
      32 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Télécommande avec micro
      • Fonctionne avec Alexa
      • Hey Google
      Expérience Smart Home
      • Control4
      • IMPORTANT
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.1 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      Puissance de sortie : 70 W (RMS)
      Configuration des haut-parleurs
      4 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences 10 W, haut-parleur de graves 30 W
      Codec
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      Amélioration du son
      • EQ IA
      • Mode IA
      • Mode AVL
      • Dialogues clairs
      • Dialogue
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Divertissement
      • Profil auditif
      • Musique
      • Mode nuit
      • originale
      • Personnel
      • Musique spatiale
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Enceinte principale
      Haut-parleur moyenne fréquence bidirectionnel + tweeter
      Haut-parleur de graves
      Triple Ring Quad PR équilibré

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      4
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Lecture 1 pression
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ax, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      • Compatible avec Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI2
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 2
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      • Débit maximal de 48 Mbits/s
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s
      • jusqu'à 4K 144 Hz
      Jeux
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Gaming Dolby Vision
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Compatible NVIDIA G-SYNC
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      2294060
      Classe énergétique pour SDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      84  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      112  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      OLED

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
       0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 1x câble USB-C pour le chargement de la télécommande
      • Cordon d'alimentation
      • Télécommande avec charge sans fil
      • Guide de démarrage rapide
      • Dépliant juridique et de sécurité
      • Support de table

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre métallique
      Design du pied
      Pied central métallique chromé et satiné

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      500  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      300 x 300 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      1226 x 708 x 68 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      1226 x 773 x 230 mm
      Carton (l x H x P)
      1460 x 860 x 160 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      17,14 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      20,6 kg
      Poids, emballage compris
      25 kg

    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.
    • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
    • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
    • La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.
    • HDMI VRR 144 Hz, G-Sync et FreeSync possibles en jouant sur un PC connecté à votre téléviseur OLED via HDMI
    • Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2025 via une mise à jour logicielle.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
