La constipation se définit comme la difficulté de produire des selles, qui peuvent être rares ou douloureuses.

Dans les trois à quatre premiers mois de leur vie, les bébés ont des selles jaunes et molles au moins deux à trois fois par jour. Entre trois et quatre mois, leurs selles deviennent moins fréquentes et il n'est pas exceptionnel qu'un bébé n'en produise pas pendant plusieurs jours consécutifs. Tant que le bébé se porte bien et semble heureux, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Lorsque l'enfant passe à une alimentation solide, la fréquence et la couleur de ses selles peuvent varier.

Chez les bébés allaités au sein, les constipations sont rares. Cependant, si le problème se présente, il peut s'expliquer par un apport insuffisant en lait dû à une mauvaise position lors de la tétée. Demandez conseil à votre sage-femme ou à votre médecin pour savoir comment bien installer votre bébé pour la tétée.

Les bébés nourris avec du lait en poudre sont plus exposés aux constipations. Le passage du lait maternel au lait infantile entraîne souvent l'apparition de ce trouble. Parmi les causes possibles figurent les sels de calcium. Ajoutés dans la préparation des laits, ces sels durcissent les selles de certains bébés. D'autres causes peuvent expliquer les constipations :