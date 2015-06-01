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    Philips Avent Kit nouveau-né

    SCD290/01

    La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

    Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette translucide 0-6 mois blanche. Ces nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle et permettent d'alterner facilement allaitement au sein et au biberon.

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    Philips Avent Kit nouveau-né

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    La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

    Kit biberons, tétine et sucette

    • Naturel
    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

    Sucette orthodontique

    Sucette orthodontique

    Cette sucette transparente souple et orthodontique respecte la croissance du palais, des dents et des gencives de votre bébé. Toutes nos sucettes sont en silicone sans goût et sans odeur.

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

    Goupillon pour biberon avec tête à bout recourbé pour un nettoyage facilité

    Goupillon pour biberon avec tête à bout recourbé pour un nettoyage facilité

    Brosse à bout recourbé et extrémité de manche moulée pour un nettoyage méticuleux de tous types de biberons à col large, tétines et autres accessoires d'allaitement.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Biberons 0 % BPA*

    Biberons 0 % BPA*

    Les nouveaux biberons Natural Philips Avent sont en polypropylène et ne contiennent pas de BPA.*

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Caractéristiques

      Peut être stérilisé
      Oui

    • Matériau

      Biberon
      • 0 % BPA*
      • Polypropylène
      Tétine
      • 0 % BPA*
      • Silicone

    • Inclus

      Biberon
      4  Pièce(s)
      Goupillon pour biberon et tétine
      1  Pièce(s)
      Sucette transparente
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Prise en main facile
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer

    • Biberon

      Matériau
      0 % BPA*

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Système anti-coliques perfectionné
      Tétée
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      • Tétée naturelle
      Tétine
      • Tétine encore plus douce et souple
      • Alvéoles de confort uniques

    • Étapes de développement

      Étape
      0-6 mois

    Badge-D2C

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