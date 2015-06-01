SCD290/01
La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon
Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette translucide 0-6 mois blanche. Ces nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle et permettent d'alterner facilement allaitement au sein et au biberon.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Cette sucette transparente souple et orthodontique respecte la croissance du palais, des dents et des gencives de votre bébé. Toutes nos sucettes sont en silicone sans goût et sans odeur.
Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.
Brosse à bout recourbé et extrémité de manche moulée pour un nettoyage méticuleux de tous types de biberons à col large, tétines et autres accessoires d'allaitement.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.
Les nouveaux biberons Natural Philips Avent sont en polypropylène et ne contiennent pas de BPA.*
Design
Caractéristiques
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Biberon
Fonctions
Étapes de développement
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.