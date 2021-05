Les symptômes d'une allergie à déclenchement immédiat peuvent apparaître jusqu'à une heure après l'ingestion d'un aliment et se manifester par des irritations ou des éruptions cutanées, des vomissements, des diarrhées, un œdème de Quincke (important gonflement résultant de l'accumulation de fluide sous la peau) ou un choc anaphylactique (réaction allergique générale qui se déclenche soudainement). Les réactions tardives sont plus difficiles à diagnostiquer et peuvent apparaître des heures, voire des jours, après l'ingestion de l'aliment allergène. Leurs symptômes peuvent inclure l'eczéma, une diarrhée chronique, des coliques, des douleurs d'estomac ou un ralentissement de la croissance.