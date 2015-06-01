Philips Avent Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
Ensemble de repas pour bébé Philips Avent SCF716/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant
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Philips Avent Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Ensemble de repas pour les tout-petits
Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé
Prise en main facile, idéal pour permettre à votre enfant de manger seul
Cuillère creuse et fourchette
Base antidérapante pour plus de stabilité
Afficher toutes les fonctionnalités Afficher moins de caractéristiques
Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit Spécificités Techniques
Poids et dimensions
Dimensions de l'unité de vente
90 x 306 x 353 (L x l x H)
millimètre Poids du produit
0,523
kg Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
6
Pays d'origine
Fabriqué en Chine
Oui
Inclus
Grand bol
1 Assiette à compartiments
1
Pièce(s) Petit bol
1
Pièce(s) Fourchette enfant
1 Cuillère enfant
1
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