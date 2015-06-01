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  • Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

    Philips Avent Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

    SCF716/00

    Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

    Ensemble de repas pour bébé Philips Avent SCF716/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant

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    Philips Avent Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

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    Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

    Ensemble de repas pour les tout-petits

    • Sans BPA
    Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

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    Prise en main facile, idéal pour permettre à votre enfant de manger seul

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    Cuillère creuse et fourchette

    Cuillère creuse et fourchette

    Base antidérapante pour plus de stabilité

    Base antidérapante pour plus de stabilité

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'unité de vente
      90 x 306 x 353 (L x l x H)  millimètre
      Poids du produit
      0,523  kg
      Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
      6

    • Pays d'origine

      Fabriqué en Chine
      Oui

    • Inclus

      Grand bol
      1
      Assiette à compartiments
      1  Pièce(s)
      Petit bol
      1  Pièce(s)
      Fourchette enfant
      1
      Cuillère enfant
      1

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