De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.