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Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?

La tondeuse nez-oreilles Philips est un appareil multifonction qui coupe confortablement vos poils de nez, d'oreilles et de sourcils. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser la tondeuse. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation de votre tondeuse nez-oreilles, reportez-vous aux sections ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NT3650/16, NT3160/10.

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