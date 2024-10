La garantie de chaque nouveau produit commence à la date d'achat. La durée de la période de garantie varie en fonction du produit. Reportez-vous à la section sur la période de garantie pour connaître la durée spécifique de votre produit. Une preuve d'achat valide est requise.La garantie Philips s'applique lorsque le produit a été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans le manuel d'instructions. Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'installer ou d'utiliser le produit.En fonction de votre produit et du défaut, Philips identifiera la meilleure option de service pour vous. Les données stockées dans les produits connectés peuvent être perdues lors de la réparation par Philips. Nous vous recommandons de sauvegarder les données avant d'envoyer le produit. Philips ne sera pas responsable d'une telle perte. Garantie prolongée: Certains produits de soins personnels Philips sont éligibles à une extension de garantie discrétionnaire. En plus de la période de garantie spécifiée au bas de cette page, vous pouvez avoir droit à une extension de garantie gratuite si vous enregistrez votre produit sur votre compte My Philips dans les 90 jours suivant l'achat. Connectez-vous à votre compte My Philips et suivez les consignes d'enregistrement du produit dans les 90 jours suivant la date d'achat pour savoir si votre produit est éligible.