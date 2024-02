Si votre produit n'est plus sous garantie, nous nous efforçons de rendre le processus de réparation aussi simple que possible. La solution proposée et le coût final varieront en fonction du type de produit, de son âge et de la méthode d'expédition que vous choisissez.​ ​

Pour les produits pour lesquels il n'est pas possible de les réparer, nous proposons à nos clients des bons de réduction pour l'achat d'un nouveau produit Philips.​

​

Pour les machines à café et les produits Avent, veuillez contacter notre centre de contact.​

​

Veuillez noter : lorsque vous enregistrez votre produit, si vous n'êtes pas satisfait de la solution proposée et que vous ne souhaitez pas poursuivre le processus de réparation, vous pouvez clôturer la demande à tout moment. Contactez notre centre de contact pour obtenir un soutien supplémentaire.​