Afin d'éviter des désagréments inutiles, nous vous conseillons de lire attentivement le manuel d'utilisation et/ou de consulter la section d'assistance de ce site web avant de contacter votre revendeur ou Philips. Pour bénéficier d'un service pendant la période de garantie, veuillez contacter le centre de contact pour les consommateurs via l'un des moyens de contact indiqués sur ce site web. Lorsque votre produit n'est plus couvert par la garantie, dans certains pays, vous pouvez contacter directement le centre de service agréé le plus proche. Si disponible, vous pouvez trouver les adresses des centres de service sur ce site web.​ Afin de vous aider efficacement lorsque vous contactez ​

​

Philips ou ses partenaires de service, veuillez avoir les éléments suivants à disposition :​ Le type ou numéro de modèle du produit (parfois appelé ID du modèle) ​

Le justificatif d'achat (par exemple, la facture originale ou le reçu de caisse) indiquant la date d'achat, le nom du revendeur et le numéro de modèle du produit ; et Le numéro de série du produit ou le code de date de production tel qu'indiqué sur le produit. ​

Le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de date de production (si disponible) peuvent être trouvés dans le compartiment à piles, à l'arrière ou en dessous du produit.​