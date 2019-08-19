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    Casque avec Micro

    TAUH201WT/00

    C'est le moment de vous faire plaisir

    Créez votre propre espace. Ce casque supra-aural offre un son net et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine. Le câble plat ne s'emmêle pas. Les coques sont confortables et se replient à plat pour faciliter leur transport.

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    Disponible à partir:

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    Casque avec Micro

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    C'est le moment de vous faire plaisir

    • HP 32 mm/concep. arrière fermée
    • Supra-aural
    • Coussinets aérés
    • Pliage compact

    Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

    Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

    Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

    Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

    Microphone intégré avec suppression d'écho pour un son clair.

    Le micro intégré avec suppression d'écho permet de garder un son clair lorsque vous parlez.

    Une conception pliable compacte pour un rangement facile dans une poche ou un sac.

    Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.

    Télécommande intégrée. Basculez entre la musique et les appels en toute simplicité.

    La télécommande intégrée permet de répondre facilement au téléphone et de mettre la musique en pause, le tout sans toucher à votre smartphone. Le micro intégré avec suppression d'écho permet d'obtenir un son limpide lorsque vous parlez.

    Arceau léger et réglable.

    Pesant seulement 195 g, ce casque supra-aural sans fil vous permet de vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal.

    Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort

    Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.

    Pliage compact pour un transport facile

    Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      32 mm
      Impédance
      32 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      10 mW
      Sensibilité
      102 dB (1 kHz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Finition du connecteur
      chromé
      Longueur du câble
      1.2  m
      Connecteur
      3.5  millimètre

    • Carton externe

      Longueur
      21.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      16.5  cm
      Poids brut
      0.928  kg
      Hauteur
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10053 1
      Poids net
      0.4263  kg
      Poids à vide
      0.5017  kg

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      22.5  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      4.8  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10053 4
      Poids brut
      0.247  kg
      Poids net
      0.1421  kg
      Poids à vide
      0.1049  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18.5  cm
      Largeur
      13.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.142  kg

    • Design

      Couleur
      Blanche
      Style de port
      Arceau
      Conception pliable
      Plat / vers l'intérieur
      Matériau de couplage auriculaire
      Cuir synthétique
      Ajustement auriculaire
      Supra-aural
      Type de coque
      Arrière fermé

    • UPC

      UPC
      8 40063 20030 2

    Badge-D2C

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