TAUH201WT/00
C'est le moment de vous faire plaisir
Créez votre propre espace. Ce casque supra-aural offre un son net et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine. Le câble plat ne s'emmêle pas. Les coques sont confortables et se replient à plat pour faciliter leur transport.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.
Le micro intégré avec suppression d'écho permet de garder un son clair lorsque vous parlez.
Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.
La télécommande intégrée permet de répondre facilement au téléphone et de mettre la musique en pause, le tout sans toucher à votre smartphone. Le micro intégré avec suppression d'écho permet d'obtenir un son limpide lorsque vous parlez.
Pesant seulement 195 g, ce casque supra-aural sans fil vous permet de vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal.
Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.
Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Design
UPC
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