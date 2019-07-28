Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth

Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture, de prendre des appels et de régler le volume. Le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.