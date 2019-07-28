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Restez au frais.
Pulvérisez vos records personnels grâce à ce casque circum-auriculaire sport sans fil à l’épreuve de la transpiration. En plus d’être léger et confortable, il assure une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Les coussinets des oreillettes demeurent frais et vous permettent de rester concentré dans les moments les plus intenses.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.
Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.
Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.
Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.
Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.
Plongez-vous dans un univers acoustique naturel cristallin grâce à ces transducteurs de 40 mm réglés avec une grande précision. Votre casque d’écoute sport a été soigneusement fabriqué dans l’objectif de vous faire profiter d’un son naturel et riche en détail, quel que soit le style musical que vous affectionnez.
Les oreillettes plates et pliables sont faciles à ranger.
Ce casque d’écoute sport a une cote IPX4 et est à l’épreuve des éclaboussures. Il résiste aux éclaboussures provenant de n’importe quelle direction et à beaucoup de sueur. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le voulez, même lorsqu’il pleut.
Si vous avez besoin d’un peu plus de jus, la charge rapide vous donne 2 heures de lecture après 10 minutes de charge.
Son élégance est excellente si vous voulez vous présenter sous votre meilleur jour ou si vous rencontrez des amis après une séance au gym. Les oreillettes plates et pliables sont faciles à ranger.
Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture, de prendre des appels et de régler le volume. Le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
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