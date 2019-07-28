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  • Restez au frais. Restez au frais. Restez au frais.

    Casque sans fil

    TASH402BK/00

    Restez au frais.

    Pulvérisez vos records personnels grâce à ce casque circum-auriculaire sport sans fil à l’épreuve de la transpiration. En plus d’être léger et confortable, il assure une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Les coussinets des oreillettes demeurent frais et vous permettent de rester concentré dans les moments les plus intenses.

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    Disponible à partir:

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    Casque sans fil

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    Restez au frais.

    Dépassez-vous malgré la chaleur.

    • Transd. 40mm / fermés à l'arrière
    • Circum-auriculaire
    • Résistant à l’eau et à la sueur

    Autonomie de 20 heures

    Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.

    Transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme

    Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.

    Coussinets aérés. Facilement amovibles pour le nettoyage

    Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.

    Micro intégré avec élimination de l’écho pour un son cristallin

    Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.

    Oreillettes refroidissantes. Entraînez-vous durement. Restez au frais

    Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.

    Un son d’une clarté absolue. De bonnes basses. Une excellente isolation passive du bruit

    Plongez-vous dans un univers acoustique naturel cristallin grâce à ces transducteurs de 40 mm réglés avec une grande précision. Votre casque d’écoute sport a été soigneusement fabriqué dans l’objectif de vous faire profiter d’un son naturel et riche en détail, quel que soit le style musical que vous affectionnez.

    Conception plate et pliable. Rangement facile

    Les oreillettes plates et pliables sont faciles à ranger.

    Résistance éclaboussures et sueur IPX4

    Ce casque d’écoute sport a une cote IPX4 et est à l’épreuve des éclaboussures. Il résiste aux éclaboussures provenant de n’importe quelle direction et à beaucoup de sueur. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le voulez, même lorsqu’il pleut.

    Charge rapide. Chargez pendant 10 minutes, profitez de 2 heures d’écoute

    Si vous avez besoin d’un peu plus de jus, la charge rapide vous donne 2 heures de lecture après 10 minutes de charge.

    Conception élégante. Oreillettes plates et pliables

    Son élégance est excellente si vous voulez vous présenter sous votre meilleur jour ou si vous rencontrez des amis après une séance au gym. Les oreillettes plates et pliables sont faciles à ranger.

    Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth

    Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture, de prendre des appels et de régler le volume. Le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Amélioration du son
      • Suppression de l'écho
      • Réduction du bruit
      Diamètre du haut-parleur
      40 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      32Ohm
      Type d'aimant
      Néodyme
      Bobine acoustique
      Cuivre
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Type
      Dynamique

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      22.1  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      17.6  cm
      Poids brut
      1.02  kg
      Hauteur
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10088 3
      Poids net
      0.537  kg
      Poids à vide
      0.483  kg

    • Pratique

      Gestion des appels
      • Appel en attente
      • Répondre/terminer l'appel
      Réglage du volume
      Oui

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Type de batterie
      Li-polymère
      Autonomie en lecture
      20  heure(s)
      Poids de la batterie
      2,5g

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      22.5  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10088 6
      Poids brut
      0.28  kg
      Poids net
      0.179  kg
      Poids à vide
      0.101  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18  cm
      Largeur
      17  cm
      Profondeur
      4.5  cm
      Poids
      0.17  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Guide de démarrage rapide
      Câble USB
      Inclus pour la recharge

    • Design

      Couleur
      Noire

    Badge-D2C

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