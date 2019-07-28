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Arrêté
TAKH301PK/00
Faites les choses à votre façon
Les enfants peuvent personnaliser ce casque d’écoute circum-auriculaire. Le volume de ce casque d’écoute est limité à 85 dB. Comme il est résistant, les enfants peuvent le lancer dans leur sac à dos. Ils peuvent aussi décorer ses oreillettes avec des autocollants ou leurs propres chefs-d’œuvre!
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière
Supra-auriculaire
Coussinets doux
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.
Les enfants peuvent personnaliser ce casque d’écoute avec des autocollants, ou même leur dernière œuvre d’art. Le couvercle transparent des oreillettes s’ouvre afin que vous puissiez y glisser un dessin. Trois ensembles d’autocollants et de cartons d’images sont fournis avec le casque d’écoute.