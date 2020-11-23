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    Casque sans fil

    TAH5205BK/00

    Des basses qui en imposent

    Des oreilles couvertes pour mieux sentir les basses ! Ce casque circum-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses, pour obtenir des basses plus profondes d'une simple pression. Bénéficiez d'une autonomie de 29 heures, d'une fonction de charge rapide et d'une connexion Bluetooth® ultra-fiable. Ne ratez pas une note.

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    Disponible à partir:

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    Casque sans fil

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    Des basses qui en imposent

    • HP 40 mm/conception arrière fermée
    • Léger
    • Pliage compact
    • Jusqu'à 29 h d'autonomie
    Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

    Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

    Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

    29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.

    Arceau rembourré léger et réglable.

    Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

    Design pliable compact pour un rangement facile.

    Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

    Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

    Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Grâce à l'appairage Bluetooth® intelligent, ces écouteurs gardent en mémoire les derniers appareils auquel ils ont été appairés.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      40 mm
      Impédance
      32 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      < 50 mW
      Sensibilité
      90 dB (1 kHz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Sans fil
      Oui
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Cordon amovible
      Oui
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m
      Codec pris en charge
      SBC
      Type de transmission sans fil
      Bluetooth®
      Prise casque
      3.5  millimètre

    • Carton externe

      Longueur
      21.2  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      18.5  cm
      Poids brut
      1.5  kg
      Hauteur
      26.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      Poids net
      0.69  kg
      Poids à vide
      0.81  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui
      Type de commande
      Bouton

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Nombre de piles
      1 pièce
      Autonomie en lecture
      29  heure(s)
      Auton. conv.
      21 h
      Temps de charge
      2  heure(s)
      Temps de charge rapide
      15 mins for 4 hrs
      Poids de la batterie (total)
      8.3  g
      Capacité de la batterie (casque)
      400  mAh
      Autonomie de la batterie en mode veille
      166 hr
      Type de batterie (casque)
      Lithium-polymère (intégrée)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      24  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      5.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      Poids brut
      0.37  kg
      Poids net
      0.23  kg
      Poids à vide
      0.14  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      19.5  cm
      Largeur
      18.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Poids
      0.21  kg

    • Accessoires

      Câble audio
      Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,2 m
      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble de recharge
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Noire
      Style de port
      Arceau
      Conception pliable
      Plat/Vers l'intérieur
      Matériau de couplage auriculaire
      Cuir synthétique
      Ajustement auriculaire
      Circum-aural
      Type de coque
      Arrière fermé

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • Assistant vocal

      Compatible assistant vocal
      Oui
      Activation de l'assistant vocal
      Manuel
      Prise en charge d'assistant vocal
      Oui

    Badge-D2C

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    • * Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.
    • L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
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