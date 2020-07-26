TAE1105BL/00
Votre musique, votre couleur
Écoutez votre musique en affirmant votre style avec ces écouteurs intra-auriculaires filaires. Profitez de basses puissantes, d'un style audacieux et d'un maintien intra-auriculaire confortable. Vous avez besoin d'utiliser l'assistant vocal de votre téléphone ? Il vous suffit d'appuyer sur la télécommande intégrée.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.
Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.
Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.
La télécommande intégrée vous permet de recourir à votre assistant vocal. Passez des appels, envoyez des messages et obtenez des réponses lorsque vous êtes en déplacement.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Carton interne
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
Assistant vocal
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