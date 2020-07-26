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    Écouteurs intra-auriculaires filaires

    TAE1105BL/00

    Votre musique, votre couleur

    Écoutez votre musique en affirmant votre style avec ces écouteurs intra-auriculaires filaires. Profitez de basses puissantes, d'un style audacieux et d'un maintien intra-auriculaire confortable. Vous avez besoin d'utiliser l'assistant vocal de votre téléphone ? Il vous suffit d'appuyer sur la télécommande intégrée.

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    Disponible à partir:

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    Écouteurs intra-auriculaires filaires

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    Votre musique, votre couleur

    • HP 8,6 mm pour des basses puissantes
    • Connecteur plaqué or
    • Port intra-auriculaire sûr, confortable
    • Télécommande intégrée : contrôle facile

    Des basses puissantes, un son clair.

    Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.

    Écoutez votre musique en tout confort

    Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.

    Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

    Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.

    Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone

    La télécommande intégrée vous permet de recourir à votre assistant vocal. Passez des appels, envoyez des messages et obtenez des réponses lorsque vous êtes en déplacement.

    Tube acoustique ergonomique. 3 tailles d'embouts en caoutchouc.

    -

    Câble plat évitant les nœuds

    -

    Puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Connecteur plaqué or.

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      8,6 mm
      Impédance
      16 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      10 mW
      Sensibilité
      102 dB (1 kHz)
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Finition du connecteur
      plaqué or
      Connecteur
      3.5  millimètre

    • Carton externe

      Longueur
      35.2  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      18.5  cm
      Poids brut
      1.097  kg
      Hauteur
      13.9  cm
      GTIN
      1 48 95229 11041 7
      Poids net
      0.36  kg
      Poids à vide
      0.737  kg

    • Carton interne

      Longueur
      17.9  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      8.5  cm
      Hauteur
      6.3  cm
      Poids net
      0.045  kg
      Poids brut
      0.119  kg
      Poids à vide
      0.074  kg
      GTIN
      2 48 95229 11041 4

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.3  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      5  cm
      Profondeur
      2.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11041 0
      Poids brut
      0.03  kg
      Poids net
      0.015  kg
      Poids à vide
      0.015  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      2.25  cm
      Largeur
      2.3  cm
      Profondeur
      1.2  cm
      Poids
      0.013  kg

    • Accessoires

      Embouts
      3 paires (S/M/L)

    • Design

      Couleur
      Bleu
      Style de port
      Intra-auriculaires
      Matériau de couplage auriculaire
      Silicone
      Ajustement auriculaire
      Intra-auriculaire
      Type d'ajustement intra-auriculaire
      Embout en silicone

    • UPC

      UPC
      8 40063 20120 0

    • Assistant vocal

      Compatible assistant vocal
      Oui
      Activation de l'assistant vocal
      Manuel
      Prise en charge d'assistant vocal
      Oui

    Badge-D2C

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