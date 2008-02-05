SCF504/30
Nourrit et adoucit la peau
Nourrit et adoucit les mamelons secs ou sensibles. Facile à appliquer. Inutile d'enlever la crème avant la tétée.Voir tous les avantages
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Contient de l'huile de noix de coco et de l'aloe vera. Ces deux ingrédients naturels hydratent la peau et assouplissent les mamelons.
Inutile de l'essuyer avant l'allaitement.
Contient de la Medilan™, une lanoline extrêmement pure qui pénètre les couches supérieures de l'épiderme, pour une peau plus hydratée et plus souple.
Appliquée une ou deux fois par jour pendant la grossesse, cette crème prépare la peau à l'allaitement. Appliquée après la naissance, entre les tétées, elle permet de conserver une peau souple et saine.
Design
Qu’est-ce qui est inclus ?
Fonctions
Étapes de développement
Dimensions et poids
Ingrédients
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