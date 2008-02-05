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  • Nourrit et adoucit la peau Nourrit et adoucit la peau Nourrit et adoucit la peau

    Philips Avent Crème mamelons sensibles Avent

    SCF504/30

    Nourrit et adoucit la peau

    Nourrit et adoucit les mamelons secs ou sensibles. Facile à appliquer. Inutile d'enlever la crème avant la tétée.

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    Philips Avent Crème mamelons sensibles Avent

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    Nourrit et adoucit la peau

    Riche en aloe vera et en lanoline médicale pure

    • 30 ml

    à l'huile de noix de coco et à l'aloe vera

    Contient de l'huile de noix de coco et de l'aloe vera. Ces deux ingrédients naturels hydratent la peau et assouplissent les mamelons.

    Sans danger pour bébé

    Inutile de l'essuyer avant l'allaitement.

    Contient de la lanoline

    Contient de la Medilan™, une lanoline extrêmement pure qui pénètre les couches supérieures de l'épiderme, pour une peau plus hydratée et plus souple.

    Hydrate et assouplit les mamelons secs ou sensibles

    Appliquée une ou deux fois par jour pendant la grossesse, cette crème prépare la peau à l'allaitement. Appliquée après la naissance, entre les tétées, elle permet de conserver une peau souple et saine.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Tube
      Oui

    • Qu’est-ce qui est inclus ?

      Crème mamelons sensibles
      1 tube

    • Fonctions

      Prépare à l'allaitement
      Oui

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    • Dimensions et poids

      Volume
      30 ml

    • Ingrédients

      Lanoline
      Oui
      Extrait de feuilles d'aloe barbadensis
      Oui
      BHT
      Oui
      Polydécène hydrogéné
      Oui
      Huile de cocos nucifera
      Oui

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