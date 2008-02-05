SCF292/13
Conçu pour le confort
Notre modèle exclusif de tire-lait accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Tout ce qu’il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.
Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.
La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.
Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.
Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
Alimentation
Pays d'origine
Qu’est-ce qui est inclus ?
Étapes de développement
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