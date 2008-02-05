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    Philips Avent Tire-lait électronique

    SCF292/13

    Conçu pour le confort

    Notre modèle exclusif de tire-lait accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.

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    Philips Avent Tire-lait électronique

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    Conçu pour le confort

    Inspiré par la nature

    • Coffret Vie Active
    Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

    Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

    Tout ce qu’il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

    Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

    Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

    Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

    Enregistre et reproduit votre rythme

    Enregistre et reproduit votre rythme

    La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.

    Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

    Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

    Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

    Plus de lait, naturellement

    Plus de lait, naturellement

    Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

    L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

    L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      100-240  volt

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Qu’est-ce qui est inclus ?

      Chargeur de batterie
      1  Pièce(s)
      Pot de conservation pour lait maternel (125 ml)
      2  Pièce(s)
      Socle/couvercle entonnoir pour biberon
      2  Pièce(s)
      Pack de transport pour tétines, nouveau-né
      1  Pièce(s)
      Sachets de gel réfrigérant
      2  Pièce(s)
      Pièces de rechange
      1  Pièce(s)
      Pièces pour le transformer en tire-lait manuel si nécessaire
      1
      Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml)
      1  Pièce(s)
      Sac de voyage en microfibre
      1  Pièce(s)
      Cordon d'alimentation
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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