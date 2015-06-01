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Philips AventCoussinets d'allaitement jetables

SCF254/60

Confortable et discret

Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF254/60 ont été spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Laktator Elektryczny Premium

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SCF395/11

Coussinets d'allaitement Avent

Confortable et discret

  • 60 coussinets de jour

Invisible sous les vêtements

Invisible sous les vêtements

Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 