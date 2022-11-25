Une nouvelle ère s'ouvre à vous avec le tire-lait électrique Philips Avent. Il offre un équilibre parfait entre la succion et la stimulation du mamelon, en s'inspirant du rythme de consommation de bébé, et son coussin souple s'adapte délicatement à la taille et à la forme de votre mamelon. Plus d'informations ci-dessous.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
La technologie Natural Motion permet au lait de s’écouler rapidement*
Le lait commence à s’écouler en seulement une minute grâce à notre technologie Natural Motion unique**. Avec une prise en main simple, un massage et une succion adaptés, il n’est pas surprenant que 97 % des mamans déclarent que le tire-lait est efficace*** et que 100 % des sages-femmes le recommandent.
Le coussin en silicone souple offre un confort pour tous les seins
Quelle que soit votre morphologie, le coussin en silicone souple et doux du tire-lait épouse confortablement votre sein et votre mamelon. Adapté à 99,98 %**** des tailles de poitrine***, pour une prise en main simple et sécurisée.
8 modes de simulation, 16 modes d’expression
Tirez le meilleur parti de chaque séance avec 8 modes pour stimuler le débit du lait et 16 modes pour l’exprimer. Vous pouvez affiner les réglages au fur et à mesure.
Nettoyage et assemblage faciles grâce à un nombre réduit de pièces
Nous avons conçu notre tire-lait pour éviter toute complexité. Avec un nombre réduit de pièces, il est donc facile à nettoyer et à assembler.
Le moteur silencieux assure des séances décontractées
Le moteur de notre tire-lait fonctionne pratiquement sans bruit. Vous pouvez ainsi tirez votre lait chez vous (ou à l'extérieur) en toute discrétion, sans être distraite.
Démarrez votre séance avec les réglages de de votre dernière séance
La fonction de mémorisation enregistre automatiquement vos derniers réglages de stimulation et de tirage du lait. Il vous suffit donc de vous mettre à l’aise et de démarrer.
Faites une pause quand vous le souhaitez
Prenez les commandes. Avec la fonction pause/marche en un clic, vous pouvez faire une pause avant de reprendre votre séance lorsque vous êtes prête.
Spécificités Techniques
Alimentation
Tension secteur
100 - 240
volt
Matériau
Biberon
0 % BPA*
Polypropylène
Tétine
0 % BPA*
Silicone
Tire-lait
0 % BPA***** (pièces au contact des aliments uniquement)
Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).
*Pour 1K-SE : 70 % des participantes ont obtenu un REL dans les 60 secondes. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).
**D'après les résultats des essais cliniques du produit auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019), score moyen pour les tire-laits électriques simples et doubles ; 95 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques simples) ; 100 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques doubles).
***Basé sur : (1) Mangel et al. Difficultés d'allaitement, durée de l'allaitement, indice de masse corporelle maternelle et anatomie mammaire : sont-ils liés ? Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. Changements cutanés et douleurs au niveau du mamelon au cours de la 1ère semaine de lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3) Ramsay et al. L'anatomie du sein humain en lactation redéfinie par l'échographie, 2005, (28 participantes, Australie).
**** Uniquement associé au biberon et aux autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.