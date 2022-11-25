La technologie Natural Motion permet au lait de s’écouler rapidement*

Le lait commence à s’écouler en seulement une minute grâce à notre technologie Natural Motion unique**. Avec une prise en main simple, un massage et une succion adaptés, il n’est pas surprenant que 97 % des mamans déclarent que le tire-lait est efficace*** et que 100 % des sages-femmes le recommandent.