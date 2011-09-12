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SCF254/30
Confortable et discret
Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF254/30 ont été spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.
30 coussinets de jour
Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.
Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.
Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.