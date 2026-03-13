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Collection Pure Essentials Robot de cuisine
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Eco passport Philips Food processor - English (US)
Quick start guide Philips Pure Essentials Collection Food processor
Tout (8)
Puis-je démonter le fouet pour le nettoyer ?
Les réglages (0-7) du disque à trancher réglable correspondent-ils à l'épaisseur du tranchage en mm ?
Il y a un accessoire en plastique qui ressemble à un couteau métallique. À quoi sert-il ?
Peut-on piler de la glace dans le robot de cuisine Philips ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Je ne parviens pas à fixer correctement les accessoires sur le support pour outil. Quel est le problème ?
Lorsque je coupe des légumes en tranches, ils sont toujours écrasés. Comment puis-je résoudre ce problème ?
Les accessoires du bol du hachoir ne fonctionnent pas. Que puis-je faire ?
Le moteur ne fonctionne pas de manière continue. Que se passe-t-il ?
Mon robot de cuisine Philips ne s'allume pas
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