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Arrêté

Collection Pure EssentialsRobot de cuisine

HR7774/90

La qualité sans effort

Ce robot de cuisine ultraperfectionné est un véritable bijou de technologie. Sa polyvalence est assurée par 7 accessoires exécutant plus de 30 fonctions.

Voir tous les avantages

Tube et bol plus grands. Plus de puissance. Moins d'efforts.

La qualité sans effort

  • 1 000 W

  • Compact 2-en-1

  • Bol 3,4 l

7 accessoires, plus de 30 fonctions

7 accessoires, plus de 30 fonctions

Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Un couteau en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques en métal pour râper finement et moyennement. Blender incassable de 1,5 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un presse-agrumes pour presser les agrumes. Et enfin, un fouet pour fouetter, battre et traiter les pâtes légères.

Cheminée de remplissage extra-large pour introduire fruits et légumes entiers

Cheminée de remplissage extra-large pour introduire fruits et légumes entiers

La cheminée de remplissage extra-large vous permet d'introduire des fruits, à l'exception des agrumes, et légumes entiers ; vous n'avez donc plus besoin de les couper en morceaux au préalable.

Jusqu'à 7 portions en une seule fois grâce au bol extra-large

Jusqu'à 7 portions en une seule fois grâce au bol extra-large

Le bol extra-large permet de travailler en une seule fois une quantité maximale de : 2 l de soupe, 1,7 kg de pâte et 7 blancs d'œuf.

Spécificités Techniques

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