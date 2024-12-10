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Le robot de cuisine Philips apporte une solution polyvalente compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer rapidement plus de 25 tâches différentes. Battez, mixez et hachez.
Lorsque je coupe des légumes en tranches, ils sont toujours écrasés. Comment puis-je résoudre ce problème ?
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