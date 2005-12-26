ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Polyvalent et compact
  • Polyvalent et compact
  • Polyvalent et compact
  • Polyvalent et compact
  • Polyvalent et compact
  • Polyvalent et compact

Arrêté

Robot de cuisine

HR7633/80

Polyvalent et compact

Le robot de cuisine Philips apporte une solution polyvalente compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer rapidement plus de 25 tâches différentes. Battez, mixez et hachez.

Voir tous les avantages

Système MicroStore et 6 accessoires

Polyvalent et compact

6 accessoires, pour plus de 25 fonctions, en toute simplicité

Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Une lame en inox pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques métalliques pour râper finement et moyennement. Un blender ultra-résistant de 1,5 l pour mixer, piler et mélanger différents ingrédients. Un disque émulsifiant pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.

Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils