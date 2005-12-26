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Arrêté
HR7633/80
Polyvalent et compact
Le robot de cuisine Philips apporte une solution polyvalente compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer rapidement plus de 25 tâches différentes. Battez, mixez et hachez.
Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Une lame en inox pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques métalliques pour râper finement et moyennement. Un blender ultra-résistant de 1,5 l pour mixer, piler et mélanger différents ingrédients. Un disque émulsifiant pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.
Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.