6 accessoires, pour plus de 25 fonctions, en toute simplicité

Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Une lame en inox pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques métalliques pour râper finement et moyennement. Un blender ultra-résistant de 1,5 l pour mixer, piler et mélanger différents ingrédients. Un disque émulsifiant pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.